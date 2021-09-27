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Denizlispor - Yılport Samsunspor: 2-3

TFF 1'inci Lig’in 7’inci haftasında Yılport Samsunspor’u konuk eden Denizlispor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Yasin, Hasan ve Melih atarken, Denizlispor’un gollerini ise Mayi ve Ömer kaydetti. Bu galibiyetle Samsunspor puanını 10’a yükseltirken. üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Denizlispor 6 puanda kaldı.

DHA 27.09.2021, 19:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021, 22:59