Horoz evinde yıkıldı

TFF 1. Lig'de geçen hafta Altınordu'ya yenilen Denizlispor, evinde Samsunspor'a 3-2 yenilip hayal kırıklığı yaşattı. 1. dakikada Gökhan'ın soldan ortasına Mayi kafayı vurdu, Denizlispor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 34'te Tomane'nin vuruşu üstten auta çıktı. 45+2. dakikada Hasan'ın serbest atışında Tomane'nin kafa vuruşunu kaleci Stachowiak çataldan çıkardı. 45+3. dakikada ceza yayı önünde Muhammed Gönülaçar'ın şutunu kaleci Aykut kornere tokatladı, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

YASİN'DEN 1 GOL, 1 ASİST

48. dakikada serbest atıştan gelen ortaya Tomane vurdu kaleci Stachowiak çıkardı, Hasan'ın kaleye gönderdiği topu Yasin tamamadı: 1-1. 63'te Mustafa'nın şutunda sonuç gelmedi. 67'de Mayi'nin vuruşu auta gitti. 69'da Tomane ceza alanına girdi Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 71'de atışı Hasan ağlara yolladı: 1-2. 75'te defanstan uzun atılan topu alan Ömer hariha vurdu: 2-2. 77'de Yasin soldan kesti Melh tamamladı: 2-3. Denizlispor'un son anlardaki baskısı yeterli olmadı, maç 3-2 bitti.

GÜLPINAR'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, geçen hafta oynanan Altınordu maçı kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Antrenmanda sakatlanan Özer Özdemir kadroya alımazken, Brahim Darri ve Mustafa Çeçenoğlu yedek kulübesine çekilirken, Hakan Çinemre, Muğdat Çelik ve yeni transfer Kevin Mayi ilk 11'de şans buldu. Horoz'da, Muhammet Özkal ve hafta içi profesyonel yapılan Alaattin Öner de kadroya alındı.



SEBAHATTİN ALP