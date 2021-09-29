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Haberler Denizlispor Denizlispor’un nefesi yetmiyor

Denizlispor’un nefesi yetmiyor

Denizlispor’un nefesi yetmiyor

29.9.2021

TFF 1. Lig'de sezona genç ağırlıklı takımla oynadığı üst üste 3 maçı kaybederek başlayan Denizlispor, yeni transferlerinin sahne almasıyla aldığı 2 galibiyetin ardından çıktığı 2 maçı kaybederek tekrar düşme hattına geriledi. Altınordu ile Samsunspor maçlarında ilk yarıları önde kapatmasına karşın ikinci devre üstünlüğünü koruyamayan Denizlispor'un nefesi yetmiyor. Altınordu ve Samsunspor maçlarında yaşanan puan kayıplarına öfkelenen yeşil-siyahlı taraftarlar maç sonu 'Serhat istifa' diye tepkilerini dile getirdi. Koltuğu sallanmaya başlayan teknik direkör Serhat Gülpınar'ın takımın başında kalıp kalmayacağı yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak.

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