3. Lig 1. Grup'ta liderliğe yükselen Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup olup elendi. 28. dakikada Samet'in golüyle devreyi 1-0 geride kapatan Fethiyespor, 56. dakikada Malik'in golüne engel olamadı, fark ikiye çıktı: 2-0. 89. dakikada perdeyi kapatan golü Cemal Doğu kaydetti, Nevşehir Belediyespor 3-0 kazandı, Fethiyespor veda etti.
■ ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’dan gurbette erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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