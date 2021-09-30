TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Boluspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Barkın Kara görevlendirildi.
Denizlispor - Boluspor karşılaşmasının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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