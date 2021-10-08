Denizlispor halka iniyor

DENİZLİSPOR yönetimi, fikir alışverişlerinde geniş katılımlı toplantılar hazırlığında. İlk olarak yönetim listesindeki yedek yöneticilerle birlikte kulüpte toplanarak yelpazeyi genişleterek bu konuda ilk adımı atan başkan Mehmet Uz, şimdi de eski başkan ve yöneticiler, teknik adamlar, antrenörler, taraftar grupları ve basın mensuplarıyla aylık toplantılar planladıklarını açıkladı. Başkan Uz, "Oturup, dertleşeceğiz. İnsanların fikirlerine açık olacağız. Belki de ortaya atılacak bir fikir bizi uçuracak. Fikirlere saygılı olacağız. İyi yolda mıyız, yanlışlarımız doğrularımız neler duymak isteriz. Eleştiriye açığız. Hatamız olursa bu sayede önlemiş oluruz. Bunları yaparak şeffaf yönetime kavuşmuş olacağız" dedi. Geçmişte yaşananların geride kaldığını vurgulayan Uz şöyle devam etti: "Dün dünde kaldı. Ben hiçbir zaman geri bakmadım. Devamlı ileriye bakıyorum. Herkes ileriye bakmalı."

■ SEBAHATTİN ALP