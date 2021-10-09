Horoz’un gözü altyapıda

TFF Birinci Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, altyapıdaki oyuncuları önemsediklerini ve A takımda şans vermeyi düşündüklerini söyledi. Milli takım arasında Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Horoz, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen karşılaşmayı profesyonel şubeden sorumlu yönetici Necip İrdem ile altyapı koordinatörü Ali Yalçın da takip etti. Teknik direktör Serhat Gülpınar, sıkışık bir maç takvimi olduğu için şans veremedikleri futbolcuları da gördüklerini söyledi.

MAÇLARA DEVAM

Gülpınar, "Altyapımızın son durumunu da gördük. Altyapıdaki oyuncularımızı önemsiyor ve onlara A takımda şans vermeyi düşünüyoruz. Bir kulübün yaşayabilmesi için en önemli unsur altyapıdır, bu maçları tekrarlamaya devam edeceğiz" dedi.

DENİZLİSPOR GÜÇ DEPOLUYOR

DENİZLİSPOR yöneticisi Necip İrdem, milli maç arasından sonra puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi. Sıkı bir program dahilinde futbolcuların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran İrdem, "Takımımızın kondisyon seviyesi daha da yukarı çıkıyor. Daha yüksek bir form grafiği ile lige başlamayı hedefliyoruz" dedi

SEBAHATTİN ALP