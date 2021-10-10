Denizli’de yabancılar takıma yabancı kaldı

DENİZLİSPOR'DA yabancı oyuncular beklenen verimi sağlayamadı. Transferdeki tercihleri nedeniyle eleştirilen Horoz, 8 yabancısından sadece üçünden verim alabildi. Horoz'da 7 maçta da görev alan kaleci Stachowiak, en başarılı yabancı olarak dikkat çekti. Defansta Leo Schwechlen 450 dakika ile en çok süre alan ikinci yabancı olurken, defanstaki başarılı futboluyla tecrübesini konuşturdu. Orta saha oyuncusu İsmail Aissati de 5 maçta 408 dakika süre aldı. Dje Djedje, Kevin Mayi, Ogenyi Onazi, Veton Tusha ve Brahim Darri sınıfta kaldı. 5 maçın 4'ünde 266 dakika oynayan Fildişi Sahilli Brice Dje Djedje ve 2 maçta 148 dakika görev alan Fransız golcü Kevin Mayi birer gol atmalarına rağmen sınıfta kaldı.

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