Horoz keskin virajda

TFF Birinci Lig'de milli maç arasında kondisyon ve kuvvet çalışmalarına ağırlık veren Altaş Denizlispor, zorlu bir sürecin içine giriyor. 35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Horoz, lig ve kupada kritik sınavlar verecek. 1. Lig'de 7 puanla düşme hattının sınırında bulunan yeşil-siyahlılar, Ekim ayında oynayacağı ikisi lig ve biri kupa olmak üzere 3 maçına da evinde çıkacak. Bu maçları kazanıp toparlanma sürecini başlatmak isteyen Altaş Denizlispor, ateş hattından çıkıp orta sıralarda yer edinip yoluna devam etmek istiyor.

EGE DERBİSİYLE BAŞLIYOR

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından 9. hafta mücadelesinde Ege derbisinde Balıkesirspor'u konuk edecek olan Altaş Denizlispor, 10. haftayı bay takım olarak geçirecek. Horoz, 27 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 3. Lig ekibi Şile Yıldızspor'u ağırlayacak. 31 Ekim Pazar günü saat 19.00'da renkdaşı Kocaelispor'u konuk edecek olan Denizlispor, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Tuzlaspor'la Vefa Stadı'nda karşılaşacak. 21 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Keçiörengücü'nü Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayack olan Horoz'u 35 günde 5 kritik karşılaşma bekliyor.

SEBAHATTİN ALP