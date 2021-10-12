Horoz çıkışa geçecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Kondisyon seviyemizi daha da yukarı çıkardık. Hedefimiz lige iyi bir giriş yapmak. Balıkesirspor'u yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Ligde 8 maçta 7 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor, evinde Balıkesirspor'la 16 Ekim Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik patron Serhat Gülpınar, umut dağıttı. Kaliteli bir takım olduklarını, bunu da artık sahaya yansıtacaklarını belirten teknik patron Gülpınar, "Biz ligde sezon başladıktan sonra, geç kurulan bir ekibiz. Milli arayı iyi değerlendiriyoruz. İstediğimiz fizik kondisyon seviyesine gelebilmek için çok çalışıyoruz. Günde iki idman yaparak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz. Balıkesirspor maçı zor ve kritik bir karşılaşma olacak. Kazanmak ve taraftarlarımıza 3 puan hediye etmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz lige iyi bir giriş yapmak" diye konuştu.

GOLCÜ ÖMER ALKIŞ TOPLADI

5 maçta Denizlispor formasını giyen 32 yaşındaki usta forvet attığı 4 golle dikkat çekti, performansı ile göz doldurdu

DENİZLİSPOR'DA forvet Ömer Şişmanoğlu, performansıyla göz doldurdu. Deneyimli santrfor geride kalan 8 haftada 5 karşılaşmada forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. Yeşil-siyahlı ekibin sezon başladıktan sonra kadroya kattığı Ömer, sergilediği oyunla dikkat çekti. Kariyerinde Beşiktaş, Konyaspor, Kayserispor, Antalyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, BŞB Erzurumspor gibi Süper Lig kulüplerinde boy gösteren 32 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'e fırtına gibi başladı.

15 GOLE EKSTRA ÖDÜL

Horoz'la birlikte 5 maçta görev yapan başarılı futbolcu, 4 gol atarak yıldızlaştı. Toplam 394 dakika sahada kalan Ömer Şişmanoğlu, 99 dakikada 1 gol istatistiği yakaladı. Ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunup, 15. sırada yer alan Denizlispor'da atılan 7 golün 4'ünü kaydeden Ömer Şişmanoğlu, bu süreçte takımının gol yükünü çekti. Golleriyle taraftarların sevgisini kazanan tecrübeli yıldız, yönetim ve teknik heyeti de memnun etti. Ömer, lig sonuna kadar 11 gol daha atması halinde sözleşmesi gereği 250 bin TL bonus kazanacak.

EGE DERBİSİNDE 30. RANDEVU

DENİZLİSPOR ile Balıkesirspor yeşil-sahalarda 30. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 29 karşılaşmadan 10'unu Denizlispor, 8'ini Balıkesirspor kazandı, 11 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan 15 maçta Horoz'un bariz üstünlüğü bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, iç sahada rakibiyle yaptığı 15 maçın 8'ini kazandı, 6 maç berabere bitti, 1 maçı da kaybetti. Denizlispor, oynanan 29 maçta 29 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

■ SEBAHATTİN ALP