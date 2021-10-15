Horoz’dan taraftara çağrı

ALTAŞ Denizlispor'da gözler TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçına çevrilirken, kritik karşılaşma öncesi taraftar desteğinin önemine dikkat çeken kulüp başkanı Mehmet Uz, tüm taraftarları stadyuma davet etti. Horoz'da, Balıkesirspor maçının biletleri de VIP tribün ve loca önü 50, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası tribün 10 TL'den satışa çıktı.

'TAKIMIN YANINDA OLSUNLAR'

TARAFTARLARDAN takımı yalnız bırakmamalarını isteyen başkan Uz, "Kısa süre içerisinde gerçekleştirdiğimiz iyi transferler ile rekabetçi bir takım oluşturduk. Artık ligde ve kupada güzel sonuçlar almak istiyoruz. Taraftarlarımız bizlerden bilet fiyatlarında indirim yapılmasını istedi. Yönetim olarak yüzde 50 indirim yaptık. Bizler yönetim olarak elimizden ne geliyorsa yaptık. Şimdi sıra taraftarlarımızda, maçlara gelerek destek versinler. Balıkesirspor maçında takımlarının yanında olsunlar. 12. güç bizler için çok önemli. Onlar bizim en büyük gücümüz ve bu gücü yanımızda hissetmek istiyoruz. Denizlispor sadece yönetim kurulunun değil, şehrin takımıdır. Tüm şehir olarak birlik, beraberlik ve bütünlük sağladığımızda özlediğimiz başarıları yeniden yakalayacağız" dedi.

DENİZLİ'DE ÖMER'İN YERİNE MAYİ FORMA GİYECEK

DENİZLİSPOR'DA bu sezon forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak yıldızlaşan Ömer Şişmanoğlu, sakatlığı nedeniyle Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Horoz'da Ömer'in yokluğunda ileri uçta Kevin Mayi, Özer Özdemir'in yerine de Hakan Çinemre'nin forma giymesi bekleniyor

SEBAHATTİN ALP