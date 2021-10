Denizlispor’a 300 bin TL’lik can suyu

ALTAŞ Denizlispor, Özel Denizli Tekden Hastanesi ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Mehmet Uz, kulübün kasasına 300 bin TL gireceğini belirterek, "Bu önemli destekleri için Tekden Hastaneleri Kurucusu Dr. Kemal Tekden'e ve Özel Denizli Tekden Hastanesi Müdür Yardımcısı Cemal Işık'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Şehrin en önemli markası olan Altaş Denizlispor'un her zaman yanında olduklarını ifade eden Özel Denizli Tekden Hastanesi Müdür Yardımcısı Cemal Işık ise, "Şehrimizin takımı olan Denizlispor'a her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP