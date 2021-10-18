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Haberler Denizlispor Denizlispor’da yüzler nihayet gülüyor

Denizlispor’da yüzler nihayet gülüyor

Denizlispor’da yüzler nihayet gülüyor

18.10.2021

TFF 1. Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Balıkesirspor'u 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor'da kara bulutlar dağıldı. Oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, 10 puana ulaşarak tehlikeli bölgeden az da olsa uzaklaşarak nefes aldı. Üç maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Denizlispor, ilk kez geriye düştüğü bir karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Beraberlik golüne imza atan stoper Hakan yeşil-siyahlı formayla ilk gol sevinci yaşarken, uzatmada takımını galibiyeti taşıyan Fransız forvet Mayi, 2. golünü attı. Denizli temsilcisi pazar günü evinde bu kez Kocaelispor'u konuk edecek.

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