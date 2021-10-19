Horoz’a doping

TFF 1. Lig'de son 2 maçta elde ettiği 4 puanla 10 puana ulaşan ve alt sıralardan kurtularak 11. sıraya yükselen Altaş Denizlispor'da moraller yükselirken, 7'şer bin lira olan iç saha galibiyet primine de zam yapıldı. Maç sonu soyunma odasına inen başkan Mehmet Uz, galibiyet primine 3'er bin TL zam yaptı, primleri 10'ar bin liraya yükseltince, futbolcuların son dakika gelen 3 puan sevinci ikiye katlandı. Primlerin cuma günü hesaplara yatacağı öğrenildi. Boluspor beraberlik primi olan 4'er bin lirayı maç öncesi alan futbolcular, sezon başından bu yana toplam 36'şar bin lira prim kazanmış oldu.

PRİM 15'ER BİN TL OLACAK

ALTAŞ Denizlispor, TFF 1. Lig'de 10. haftayı bay takım olarak geçirecek. 11. hafta mücadelesinde 31 Ekim'de Kocaelispor'u konuk edecek Horoz'da, iç sahada oynanacak olan bu maçın primi şimdiden 15'er bin lira olarak açıklandı ve futbolculara bildirildi.

KAPTAN OGUZ YILMAZ FORMA GİYEBİLECEK

BALIKESİRSPOR maçı sonrası iki gün izin verilen Denizlisporlu futbolcular, bugün topbaşı yapacak. Almanya'ya giden golcü Ömer Şişmanoğlu'nun ailesini Denizli'ye getireceği öğrenildi. Balıkesirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Oğuz Yılmaz'ın sakatlığının çok önemli olmadığı belirtildi.

KEVİN MAYİ'NİN FORMU SEVİNDİRDİ

DENİZLİSPOR'DA, transferin son günlerinde Ümraniyespor'dan kadroya dahil edilen 28 yaşındaki Fransız golcü Ulrich Kevin Mayi'nin yükselen performansı kurmayları sevindiriyor. 3 maçta banko görev yapan, Samsunspor ve Balıkesirspor maçlarında birer gol atan Mayi, karşılaşma sonrası sevincini futbolcu arkadaşları ve yöneticileri ile paylaşırken, hedefinin 15 gol olduğunu belirtti. Yarım yamalak Türkçesi ile 'Etti iki' diyen Mayi, tam kapasitesine ulaşmamasına rağmen hırsı ve azmi ile göz dolduruyor. Mayi, taraftarın gözüne girmeyi başardı.

GÖKHAN SÜZEN YENİDEN DOGDU

ALTAŞ Denizlispor'da 34 yaşındaki Gökhan Süzen, adeta yeniden doğdu. Daha önce şampiyonluk yaşadığı kulübüne sezonun ilk haftasından sonra dönen Gökhan, görev yaptığı 8 maçta 3 asist yaparak takımına katkı sağladı. Deneyimli sol bek, Horoz'un hücumdaki en etkili silahlarından biri oldu. Sol kanatta atakların şekillenmesinde önemli bir rol oynayan Gökhan, Adanaspor, Samsunspor ve Balıkesir maçlarında birer asist yaparak skora katkı sundu. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Ümraniyespor'da 30 maçta 4 gol atmış, 1 de asist yapmıştı.

AHMET SELVİ'DEN KULÜBE YARDIM ELİ

ALTAŞ Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ile Basın ve Dış İlişkileri Sorumlusu Taner Atilla, daha önce yöneticilik yapan müteahhit Ahmet Selvi'yi iş yerinde ziyaret etti. Başkan Uz'un destek talebine kayıtsız kalmayan Selvi, yeşil-siyahlılara maddi yardımda bulundu. Kulübe maddi ve manevi desteklerini sürdüren Ahmet Selvi, "Desteklerimize devam ediyoruz" derken, Uz da Selvi'ye teşekkür etti.

■ SEBAHATTİN ALP