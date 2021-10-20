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Haberler Denizlispor Horoz’da Kevin Mayi formaya ısındı

Horoz’da Kevin Mayi formaya ısındı

28 yaşındaki futbolcu forma giydiği 3 karşılaşmada 2 gol atarak klasını konuşturdu

Horoz’da Kevin Mayi formaya ısındı

20.10.2021

TFF 1. Lig'de Altaş Denizlispor'un sezon başladıktan sonra transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Kevin Mayi, forma giydiği 3 maçta 2 gol atarak takımına önemli katkı yaptı. Yeşilsiyahlı ekibin Ümraniyespor'dan transfer ettiği Gabonlu santrfor, Denizlispor'a çabuk adapte oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Ege ekibiyle çıktığı 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Takımıyla ilk maçında Samsunspor'a gol atmayı başaran Mayi, Balıkesirspor maçında 90+4. dakikada kaydettiği golle takımına 3 puanı getirdi.

ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Görev yaptığı maçlarda gol yollarında etkili bir görüntü çizen Mayi, performansıyla teknik heyeti memnun etti. Oynadığı maçlarda görev bölgesinin aksine sol kanatta forma şansı bulan Mayi, attığı gollerle ilk 11'deki yerini garantiledi. Bulduğu şansı iyi değerlendiren Kevin Mayi ile yeşil-siyahlı ekipteki forma rekabeti üst seviyeye çıktı.

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