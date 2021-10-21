Tusha kayıplarda

Altaş Denizlispor'un Kosovalı milli futbolcusu Veton Tusha son haftalarda kayıplarda. Ligdeki ilk 3 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 268 dakika forma giyen forvet oyuncusu, sonraki 6 hafta ise adeta kayboldu ve 3 maçta toplam 44 dakika şans bulabildi.

FORMAYI UNUTTU

Yeni transferlerin 4. haftadan itibaren yeşil-siyahlı takıma girmesiyle birlikte forma şansı azalan 20 yaşındaki Tusha, Denizlispor'un deplasmanda 2-0 kazandığı ve ligdeki ilk galibiyetini aldığı Eyüpspor maçında 29 dakika oynadı. Tusha, yine 2-0 kazanılan Adanaspor maçı kadrosuna alınmadı. 2-1 kaybedilen Altınordu maçında 1, 0-0 biten Boluspor maçında 14 dakika sahada kalan santrafor, Ömer Şişmanoğlu'nun sakat olmasına karşın Balıkesirspor maçı kadrosuna alınmadı. Kosova U-21 takımının değişmez oyuncularından olan Tusha, aynı istikrarı Denizlispor'da yakalayamadı. Tusha, geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor ile 15 maça çıktı, toplam 335 dakika oyunda kalıp, Alanyaspor ve Galatasaray'a olmak üzere 2 gol kaydetti.

EMNİYET MÜDÜRÜ MORALİ

Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Başkan Uz ve ekibinin çalışmalarını takdir ettiğini belirten Yıldız, sezonun geri kalanında takıma ve yönetime başarı dileklerini iletti. Başkan Uz, nazik ziyaretinden dolayı Kenan Yıldız'a teşekkürlerini belirterek, forma hediye etti.

DENİZLİSPOR'A BİR DESTEK DAHA

DENİZLİ'NİN en önemli markalarından Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mazlum Bababalım'ı ziyaret eden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ile yöneticiler Ömer Tuncer, Nedim Demirkan ve Ali Yörümez, destek sözü aldı. Başkan Uz'un taleplerine kayıtsız kalmayan Bababalım, deplasman otobüsü ve reklam desteği verdi. Uz, desteklerinden dolayı Bababalım'a teşekkür etti.

■ SEBAHATTİN ALP