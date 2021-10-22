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Haberler Denizlispor Horoz’a destek yarışı

Horoz’a destek yarışı

Kentin yardım için duyarlı olduğunu söyleyen başkan Uz, “Eskisi gibi zorlama yok. Talepler kendiliğinden geliyor. Bu güven onur verici” dedi

Horoz’a destek yarışı

22.10.2021

TFF 1. Lig'de öncelikle ligde tutunmayı hedefleyen Altaş Denizlispor'da transfer yasağına neden olan eski borçları ödeyebilmek için kulübe gelir için bütün şartları zorlayan yönetime destek sürüyor. Eski yönetici ve başkanlar başta olmak üzere maddi gücü iyi olan iş insanları da yönetime duydukları güvenle, destek için kolları sıvadı.

'GÖNÜL İŞİ SEVDA İŞİ'
Denizlispor'u seven ve maddi gücü yerinde olan herkesin bir şeyler yapma peşinde olduğunu belirten başkan Mehmet Uz, "Gel diyenlere gideceğiz, gelmek isteyenlere de kapımız açık. Sonuçta paraya ihtiyacımız var. Herkes ya kendi geliyor kulübe ya da bizleri davet ediyor. Denizli kenti destek yarışı içinde. Bu gönül işi sevda işi. Zorlamayla olmaz zaten. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetime güven duyulması bizlere onur, gurur veriyor" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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