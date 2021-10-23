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Haberler Denizlispor Denizlispor’da Muğdat şoku

Denizlispor’da Muğdat şoku

Denizlispor’da Muğdat şoku

23.10.2021

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Denizlispor'da Muğdat Çelik şoku yaşanıyor. Bu haftayı ligde maç yapmadan bay takım olarak geçirecek olan Horoz önceki gün U-19 takımı ile bir hazırlık maçı yaptı. Maça sağ dizi sargılı olarak çıkan Muğdat Çelik ağrısı artınca hastaneye sevk edildi. Çekilen MR'ında ön çapraz bağlarında ve yan çapraz bağlarında sıkıntı tespit edildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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