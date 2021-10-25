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Haberler Denizlispor Denizlispor’un gözü Kocaeli’de

Denizlispor’un gözü Kocaeli’de

Denizlispor’un gözü Kocaeli’de

25.10.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, Balıkesirspor galibiyeti ile ligde beyaz sayfa açtıklarını ve 11. haftada konuk edecekleri Kocaelispor'u da yenerek yükselişlerini sürdürmek istediklerini söyledi. Hafta içinde kupa randevusunda 3. Lig ekibi Şile Yıldızspor'la karşılaşacaklarını belirten Gülpınar, "Kupada fazla şans bulamayan oyuncularımızı görmek istiyorum. Rotasyona gideceğiz. Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Sakatlık kabusu yaşasak da Kocaelispor karşısında kazanmak ve taraftarlarımıza 3 puan hediye etmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz ligde üst sıralara doğru çıkışa geçmek" şeklinde konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP

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