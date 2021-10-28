Denizli’ye büyük onur

İzmir Kız Lisesi öğrencilerinin 1995 yılından bu yana düzenlediği projede "Sporda Tüm Zamanların Rol Modeli" ödülüne layık görülen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, dün okulda düzenlenen görkemli bir törenle ödülünü aldı. Organizasyon Sorumlusu Fahrettin Gülşahin, Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli'ye ödül vermekten büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Öğrenciler tarafından verilen ödülün çok anlamlı olduğunu belirten Denizli, "Hayat büyük bir mücadeledir. Siz de bundan vazgeçmeyin. Kolay kazanılan başarının fazla değeri olmaz" dedi.

DENİZLİ OLARAK ANILMALIYIM

Türk futbol tarihinde teknik direktör, futbolcu veya yorumcu olarak anılmak istemediğini ifade eden Denizli, "Ben sadece Mustafa Denizli olarak anılmak istiyorum. 2000 yılında TBMM'ye bir rapor yazdım. Bugün ABD'deki okullar başarılı sporcular için kontenjan ayırıyor. Türkiye'de başarılı sporcu olmanın bir bedeli vardır; o da eğitimsiz kalmaktır. Herhangi bir spor dalında başarılıysan eğitimine devam etme şansın yok, ben sınıfta kaldım. Kalma nedenim de Genç Milli Takım'da oynamaktı, bedelini ödedim" diye konuştu.

BELGESELİ YAYIMLANACAK

MUSTAFA Denizli, Ocak ayında belgeselinin yayımlanacağını söyledi. Belgeselin 7 bölümden oluştuğunu açıklayan Denizli, "Türkiye'de iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az kişinin bildiği şeyleri anlatacağım. Hayatımdan kesitlerde yer alacak. İzmir, İstanbul ve Almanya'nın olduğu her şey bu belgeselde yer alacak" diye konuştu.

TESADÜF HAYATIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

MUSTAFA Denizli, ödül töreninde hayatından örneklerde verdi. Denizli, "Hayatımı bir doktorla tesadüfen aynı sokakta olmamız değiştirdi. Doktor, beni mahallede futbol oynarken görmüştü. 14-15 yaşındaydım ve bana Altay'da oynamak ister misin diye sordu. Ve süreç gelişti" dedi.

■ BERKE ÖZBAY