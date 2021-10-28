Son gülen taraf Denizlispor oldu

Horoz, kupada normal süresi ve uzatmaları berabere biten maçta rakibini penaltılarla yendi

DENİZLİSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Şile Yıldızspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini penaltı atışları sonucu 5-4 yenip 4. tura yükseldi. 47'de Schwechlen Horoz'u 1-0 öne geçirdi. 69'da Şile Yıldızspor'dan Raşit penaltıdan beraberliği sağladı: 1-1. Normal süre ve uzatmalar bu skorla bitti. Horoz penaltılarda güldü.