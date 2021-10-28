  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Son gülen taraf Denizlispor oldu

Son gülen taraf Denizlispor oldu

Horoz, kupada normal süresi ve uzatmaları berabere biten maçta rakibini penaltılarla yendi

Son gülen taraf Denizlispor oldu

28.10.2021

DENİZLİSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Şile Yıldızspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini penaltı atışları sonucu 5-4 yenip 4. tura yükseldi. 47'de Schwechlen Horoz'u 1-0 öne geçirdi. 69'da Şile Yıldızspor'dan Raşit penaltıdan beraberliği sağladı: 1-1. Normal süre ve uzatmalar bu skorla bitti. Horoz penaltılarda güldü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son gülen taraf Denizlispor oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.