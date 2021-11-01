  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor takıldı

Denizlispor takıldı

5. dakikada Ndlovu’nun golüyle geriye düşen Denizlispor 78’de Oğuz’la eşitliği yakaladı ancak evinde galibiyete ulaşamayıp bir puanla yetindi

Denizlispor takıldı

1.11.2021

TFF 1. Lig'de 11. haftada Altaş Denizlispor, Kocaelispor'a takıldı: 1-1. 5. dakikada orta alanda topla hareketlenen Pereira sağındaki Ndlovu'ya aktardı. Güney Afrikalı futbolcu sağ çaprazda düzeltip harika vurdu: 0-1. 9'da defansın arkasına atılan topta Benhur'un aşırtma vuruşunda kaleci Stackhowiak'ı geçen topu çizgi üzerinde Hakan kornere attı. 55'te Aissati'nin pasıyla Gökhan soldan hareketlendi ceza alanı içine ortasında Mayi'nin gelişine vuruşunu kaleci Korcan ayaklarıyla çeldi. 78'de Aissati soldan hareketlenen Gökhan'a pasını uzattı. Gökhan'ın ortasında topla ceza alanı ön çizgisi üzerinde buluşan kaptan Oğuz kontrol edip düzgün vurdu: 1-1. 89'da Aissati'nin sert vuruşunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi. Maç 1-1 bitti.

800 TARAFTAR MAÇI İZLEDİ
ALTAŞ Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un hafta içinde ve maç öncesinde taraftarlara çağrıda bulunmasına karşın, yeşil-siyahlı taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Mücadeleyi yaklaşık 800 taraftar izledi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.