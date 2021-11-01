Denizlispor takıldı

TFF 1. Lig'de 11. haftada Altaş Denizlispor, Kocaelispor'a takıldı: 1-1. 5. dakikada orta alanda topla hareketlenen Pereira sağındaki Ndlovu'ya aktardı. Güney Afrikalı futbolcu sağ çaprazda düzeltip harika vurdu: 0-1. 9'da defansın arkasına atılan topta Benhur'un aşırtma vuruşunda kaleci Stackhowiak'ı geçen topu çizgi üzerinde Hakan kornere attı. 55'te Aissati'nin pasıyla Gökhan soldan hareketlendi ceza alanı içine ortasında Mayi'nin gelişine vuruşunu kaleci Korcan ayaklarıyla çeldi. 78'de Aissati soldan hareketlenen Gökhan'a pasını uzattı. Gökhan'ın ortasında topla ceza alanı ön çizgisi üzerinde buluşan kaptan Oğuz kontrol edip düzgün vurdu: 1-1. 89'da Aissati'nin sert vuruşunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi. Maç 1-1 bitti.
800 TARAFTAR MAÇI İZLEDİ
ALTAŞ Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un hafta içinde ve maç öncesinde taraftarlara çağrıda bulunmasına karşın, yeşil-siyahlı taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Mücadeleyi yaklaşık 800 taraftar izledi.
■ SEBAHATTİN ALP
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