Denizlispor teselli buldu

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor'da ikinci devrede sergilenen futbol taraftarların gönlünü kazandı. Balıkesirspor maçında da 9. dakikada geriye düşen ama müthiş bir geri dönüşle 2-1 kazanan Horozlar, Kocaeli karşısında da 5. dakikada geriye düştü. İlk yarının 20 dakikasında tanınmayacak kadar kötü olan Denizlispor, şansı ve kaleci Adam Stackhowiak'ın başarılı kurtarışları ile maça tutundu.

GÜLPINAR KAÇANLARA YANIYOR

İkinci yarıda kurduğu baskıyla birçok pozisyonu cömertçe harcayan yeşil-siyahlılar, beraberliğe razı olup 1 puanla yetinirken Horozlar kaçanlara yandı. Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, arka adalesinde ağrı yaşayan golcü Ömer Şişmanoğlu'nu değişiklik istemesi üzerine oyundan aldıklarını, tecrübeli futbolcu Muğdat Çelik'i dizindeki sıkıntıya rağmen mecburiyetten kullandıklarını söyledi.