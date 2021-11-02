Horoz’un tesellisi iyi futbol

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor'da ikinci devrede sergilenen futbol taraftarların gönlünü kazandı. Balıkesir maçında da 9. dakikada geriye düşen ama müthiş bir geri dönüşle 2-1 kazanan Horoz, Kocaeli karşısında da 5. dakikada geriye düştü. İlk yarının 20 dakikasında tanınmayacak kadar kötü olan Denizli, şansı ve kaleci Stackhowiak'ın başarılı kurtarışları ile maça tutundu. İkinci yarıda kurduğu baskıyla birçok pozisyonu cömertçe harcayan yeşil-siyahlılar, beraberliğe razı olup 1 puanla yetinirken Horoz kaçana yandı.

GÖKHAN'DAN YİNE ASİST

Evinde oynadığı son 3 lig maçında mağlubiyet görmeyen Denizlispor'da, Gökhan Süzen de yaptığı asistle takımını yine ipten aldı. 34 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusu, bu sezon 3. asistini yapma başarısını gösterdi. Teknik direktör Serhat Gülpınar, oyuna iyi başlayamadıklarını belirterek, "Kalemize çekilen ilk şut gol oldu. Etkisinden 10-15 dakika çıkamadık. Sonrası toparlandık ve kontrolü aldık. Çok net pozisyonlar da bulduk. Kazanamadık ama oyun anlamında her geçen gün üzerine koyuyoruz ve fizik olarak rakibimizden iyiydik" dedi.

'ARTILARLA DOLU BİR MAÇ OLDU'

Kaçan 2 puana rağmen takım olarak artılarla dolu bir maç olduğunu kaydeden Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, arka adalesinde ağrı yaşayan Ömer Şişmanoğlu'nu değişiklik istemesi üzerine oyundan aldıklarını, Muğdat Çelik'i dizindeki sıkıntıya rağmen mecburiyetten kullandıklarını, 3 haftadır sakat olan Özer Özdemir'in de takımla 2 antrenman yaparak maça çıktığını sözlerine ekledi. 12. haftanın açılış maçında Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacak Denizlispor hazırlıklarına ara vermeden başladı.

15'ER BİN TL PRİM KAÇTI

Bu sezonun en çok galibiyet primini Kocaelispor maçı için veren Denizlispor yönetimi, 3 puan için 15'er bin lira prim verecekti. 1-1 biten maçta 15'er bin liradan olan yeşil-siyahlı futbolculara beraberlik primi verilip verilmeyeceği, verilirse ne kadar olacağı bugünkü yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Futbolcular 4 maçta 10 puana 39'ar bin lira prim almıştı.

EKİM'DE YENİLMEDİ

SPOR Toto 1. Lig'de 10 maçta 11 puanla 13. sırada yer edinen Altaş Denizlispor, Ekim ayında 3 lig ve 1 kupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, Ekim ayını 5 puanla kapattı. Evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenen Denizlispor, deplasmanda Boluspor'la golsüz, evinde ise Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Şile Yıldızspor'u penaltı atışları sonrası Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 5-4 yenen Denizlispor, kupa da adını 4. tura yazdırmıştı.

■ SEBAHATTİN ALP