‘Dönüm maçımız’

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'un konuğu olacak Altaş Denizlispor bu mücadelenin hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

'ZİNCİRİ KIRDIM'

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi kaptan Oğuz Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tuzlaspor maçını fırsata çevirerek üst sıralara çıkmak istediklerini belirten kaptan Oğuz Yılmaz, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok önemli bir maç. Artık bir eşik atlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Son 3 maçtır yenilmiyoruz. Güzel bir grafiğimiz var. Buna göre oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Üzerimde bir şanssızlık vardı. Direkten dönen toplar, kaçırdığım pozisyonlar. Kocaeli karşısında attığım gol hem benim özgüvenim için hem de takımın bir puan kazanması için önemliydi. Benim golümün bir önemi yok, istediğimiz oyuncu gol atabilir. Biz kazanalım ya da puan alalım yeter. İnşallah bu maçta ben veya başkası atar, puanları alırız" diye konuştu.

'11 PUAN ÇOK İYİDİR'

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Bu kadar sıkıntıda 10 maçta elde edilen 11 puanın lig için iyi olduğunu düşünüyorum" dedi

SPOR Toto 1. Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan ve 11 puanla 14. sırada bulunan Altaş Denizlispor, deplasmandaki maçtan iyi bir puanla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Serhat Gülpınar, "Tuzlaspor hoca değiştirdi. Ligin iyi başlayan ekiplerindendi. Oyun formatı olarak da geçen haftaya kadar farklı bir formatta oynuyorlardı. En son Ümraniye maçında daha farklı bir formatta oynadılar. Biz her formata hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Ama rakibin ne oynadığından daha çok bizim ne oynayacağımız önemli. Bizim istek arzuyu sahaya yansıtabilirsek inşallah oradan iyi bir skorla dönebileceğimizi düşünüyoruz. Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sezon başında dezavantajlardan geldik. Sonuçta istediğimiz yere yakın seviyedeyiz. 10 haftada 11 puan çok iyidir" dedi.

MUĞDAT SIKINTISI

Sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundun teknik patron Gülpınar, "Muğdat'ın dizinde bir sakatlığı var. Maalesef tedavi veya farklı metotlarda geçebilecek bir sakatlık gibi durmuyor. Finalinde bir ameliyat gözüküyor ama Muğdat bir şekilde götürmeye çalışıyor. Yüzde yüzü ile maalesef sahada devam edemiyor. Önümüzde ki maçta değerlendirip karar vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'ÇOK DAHA İYİ FUTBOL İZLETECEĞİZ'

Takımın iyi bir puan topladığını belirten teknik direktör Serhat Gülpınar, "İlk üç ayı dışarı bıraktığımız zaman geri kalan 7 maçta topladığımız 11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz. Ligin en başından beri iyi kadrolar kurup yüzde yüz olup bizim altımızda ve aynı puanda olanda var. İyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızdan ve Denizlispor severlerinden biraz sabır bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi futbol izletebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

MUHAMMED: GEÇİŞ DÖNEMİNİ ATLATTIK

YENİ takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını belirten futbolculardan Muhammed Gönülaçar, "Bu geçiş dönemini iyi atlattığımızı düşünüyorum. Zor bir süreç, bunları aşmakta büyük takımlar bile zorlanırken, bizim kısa sürede aştığımızı düşünüyorum" dedi. Muhammed, şöyle devam etti: "Tuzlaspor maçının bizim için bir eşik olduğunu söyleyebilirim. Biz bu maçı alırsak çok büyük bir avantaj yakalayarak, yukarıları düşünebiliriz. Öyle bir potansiyelimiz ve takım kadromuz var. Birbirimizi artık tanıyoruz. Geldiğim günden bu yana taraftarı ilk defa bu kadar yakın hissettim. Bizimle maçı yaşadıklarını, sevindiklerini hissettim. Bizim arkamızda durup, bizi desteklemeye devam ederlerse daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

GENÇ TAKIM DA BERABERE

DENİZLİSPOR U19 takımı sezonun ilk maçında Kocaelispor ile Denizli'deki maçta 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı Samet'in 30. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan yeşil-siyahlı gençler, ikinci yarının son yarım saatini 10 kişi oynayan rakibiyle 85. dakikada yediği gole 1-1 berabere kaldı.

■ SEBAHATTİN ALP