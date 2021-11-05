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Haberler Denizlispor Tuzlaspor: 3 - Altaş Denizlispor: 0

Tuzlaspor: 3 - Altaş Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor, Denizlispor’u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Tuzlaspor: 3 - Altaş Denizlispor: 0
İHA

05.11.2021, 22:44

Maçtan dakikalar
29. dakikada ceza sahası dışında topu alan Sedat'ın yerden vuruşunu kaleci Stachowiak kurtardı.
51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Sedat'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



84. dakikada Sedat'ın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde arka direkte topu alan Bardhi boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-0
87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içine bıraktığı pasta Rahmi, kaleci Stachowiak'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi. 2-0
90+3. dakikada ceza sahası içinde topu alan Onat'ın sol tarafa verdiği pasta arka direkte Ahmet gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

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