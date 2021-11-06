  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı

Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a son 5 dakikada yediği gollerle 3-0 yenilen Altaş Denizlispor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la yollarını resmen ayırdı.

Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı
DHA

06.11.2021, 11:23

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Serhat Gülpınar ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeşil siyahlıların başında 7 maça çıkan Gülpınar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Denizlispor fena dağıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.