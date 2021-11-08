Horoz’da liste kabarık

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'a mağlup olarak istikrarsız sonuçlarına bir yenisi daha ekleyen Altaş Denizlispor'da, yolların ayrıldığı teknik direktör Serhat Gülpınar'ın veliahtı aranıyor. Yeşil-siyahlı yönetim, teklif yaptıkları Kemal Özdeş ve Mesut Bakkal'dan olumsuz yanıt aldı.

B PLANI ALİ YALÇIN

Altaş Denizlispor yönetimi, Süper Lig'de geçen sezon bir dönem takımı çalıştıran teknik direktör Yalçın Koşukavak'ı listenin ilk sırasında tutuyor. Koşukavak'la temasa geçen başkan Mehmet Uz'un, anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Yine yeşil-siyahlı takımda iki dönem görev yapan Yusuf Şimşek ismi gündemde. Kurmayların görüşme yaptığı bir diğer teknik adam Menemenspor ve İskenderun FK'da çalışan Ümit Karan. Teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve bu hafta takımın başına yeni bir ismi getirmekte kararlı olan Denizli yönetimi, ikiye bölünmüş durumda. Bir grup yöneticinin yeni teknik adamda ısrar ettiği, bir grup yöneticinin de altyapı koordinatörü Ali Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği Yusuf öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP