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Haberler Denizlispor Denizlispor, Tekke ile yeni başlangıç yapacak

Denizlispor, Tekke ile yeni başlangıç yapacak

Denizlispor, Tekke ile yeni başlangıç yapacak

10.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'de son 6 maçta yalnız 1 galibiyet alıp düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde kalınca Serhat Gülpınar'la yolllarını ayıran Denizlispor, 1+1 yıllığına teknik direktörlük görevine döndürdüğü Fatih Tekke yönetiminde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Türk futbolunun Trabzonspor, Beşiktaş, Zenit, Kazan gibi kulüplerde yıllarca forma giyen Fatih Tekke, kariyerinde daha önce de 2017-2018 sezonunda Denizlispor'da görev yaptı. Tekke, o sezon 21 maçta topladığı 17 puanla yine 1. Lig'de 16. sırada bulunup düşme korkusu yaşayan Denizli'yi 13 maçta 21 puan alarak düşmekten kurtardı. Denizlispor, Tekke yönetiminde milli arayı iyi değerlendirmek istiyor.
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