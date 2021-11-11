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Denizlispor’da Tekke’ye güven tam

Denizlispor’da Tekke’ye güven tam

11.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da ikinci kez görev yapacak olan teknik direktör Fatih Tekke'ye güven oyu geldi. Horoz'da daha önce Tekke ile çalışan isimlerden dönemin kulüp başkanı Mustafa Üstek, 44 yaşındaki teknik adamın yine başarılı olacağını söyledi. Üstek, "Fatih Hoca'nın Denizlispor'a faydalı olacağına inanıyorum. Daha önce geldiğinde, düşme hattındaydık ve adeta Denizlispor'u ipten aldı" dedi. Samsunspor'da iki hafta önce kadro dışı bırakılan ve Fatih Tekke ile Denizlispor'da çalışan golcü isim Mehmet Akyüz ise, "Ben o sezon devre arası Denizlispor'a transfer olmuştum. Takım ligde sıkıntılı durumdaydı. Sonra Fatih Tekke hocamız göreve geldi. Adeta kabuk değiştirdik" ifadesini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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