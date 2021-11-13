A. Denizlispor U-19, U-19 Gelişim TFF 1.Ligi'nin üçüncü haftasında RH Bandırmaspor'u konuk etti.
Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan A. Denizlispor U-19, puanını 7'ye çıkardı.
Maç fazlası ile lider konumda bulunan A. Denizlispor U19'un gollerini Berkant Gündem, Mehmet Eren Sıngın, Melik Talha Çiftçi kaydetti.
Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan A. Denizlispor U-19, puanını 7'ye çıkardı.
Maç fazlası ile lider konumda bulunan A. Denizlispor U19'un gollerini Berkant Gündem, Mehmet Eren Sıngın, Melik Talha Çiftçi kaydetti.
Denizlispor'un gençleri rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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