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Denizlispor'un gençleri rahat kazandı

Denizlispor’un gençleri rahat kazandı
İHA

13.11.2021, 18:17

A. Denizlispor U-19, U-19 Gelişim TFF 1.Ligi'nin üçüncü haftasında RH Bandırmaspor'u konuk etti.

Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan A. Denizlispor U-19, puanını 7'ye çıkardı.

Maç fazlası ile lider konumda bulunan A. Denizlispor U19'un gollerini Berkant Gündem, Mehmet Eren Sıngın, Melik Talha Çiftçi kaydetti.
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