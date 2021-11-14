‘Çıkıs maçımız olacak’

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürürken, tecrübeli oyuncu Mustafa Çeçenoğlu yeni hoca ile beraber yükselişe geçmek istediklerini belirtti. Çeçenoğlu, "Yeni hocamız geldi. Takım onla beraber adapte olmaya çalışıyor. Onun isteklerini yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Umarım takım için yeni şans olur. Takıma yeni hoca geldiğinde daha istekli olunabiliyor. Önümüzdeki maç bence bizim çıkış maçımız olacak. Yeni hocamızla beraber inşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Keçiörengücü'nü iyi analiz ettiklerini ve maçı kazanmak istediklerini bildirdi. Tekke, "Rakibi A'dan Z'ye iyi analiz ediyoruz. Aidiyet ve bu coşkuyu bu şehre vermemiz gerekiyor. O istek ve coşku olup işi de disiplinli yapınca umuyorum sağlıklı bir şekilde insanların beklentilerine cevap veririz" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP