‘Her maç final’

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, 15 Ocak Cumartesi günü sahalarında yapacakları Manisa FK maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini bildirdi. Bandırma galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladıklarını belirten Uz, "Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz puanın altında kapattık. Bundan sonraki tüm maçlar final. Aldığımız galibiyet kadar, ortaya konulan kazanma azmi bizleri sevindirdi" diye konuştu.

'HEDEF KÜMEDE KALMAK'

Ligde kalma hedeflerini bir kez daha yinelediklerini belirten Başkan Uz, şunları kaydetti: "Şu anda bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var. Her maç zorlu geçecek. İnşallah sezon sonunda hedefine ulaşan bir Altaş Denizlispor olacak. Yeter ki iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de birlik beraberlik içinde olalım."

EKSİKLER DÖNÜYOR

Denizlispor'da izinler kaldırılırken, yurt dışında olan Ismail Aissati, Djedje, Adam Stackhowiak kende dönüyor. Gabon Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Kamerun'da bulunan Kevin Mayi'nin Komorlar-Gabon maçının sonucuna göre dönüşünün netleşeceği öğrenildi. Manisa FK maçında kaleci Adam, Muhammed Gönülaçar, Darri, Leo, Djedje, Aissati'nin forma giymesi bekleniyor.

■ SEBAHATTİN ALP