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Denizlispor’un kozu golcü Ömer

14.1.2022

Denizlispor’un kozu golcü Ömer
SPOR Toto 1. Lig'de 15 eksikle çıktığı Bandırmaspor'u ilk yarısını 3-0 mağlup tamamlamasına rağmen tarihi bir geri dönüşle 4-3 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'un, yarın Manisa FK ile oynanacak Ege derbisinde en önemli kozu Ömer Şişmanoğlu olacak. Sahalara golle dönen takımın en skorer ismi olan tecrübeli forvet, 27 Kasım'daki İstanbulspor deplasmanında takımının sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağlayan golü atıp ardından sakatlanarak devreyi erken kapatmıştı. İlk yarının son 5 maçında forma giyemeyen, Bandırma'da sahaya ikinci devrede giren Ömer, yarınki Manisa FK maçında ilk 11'de sahada olacak. Gol sayısını 6'ya çıkaran Ömer, "Ege derbisinde kazanan biz olacağız" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP