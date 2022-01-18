Horoz evinde kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de Ege derbisinde taraftarları önünde Manisa FK'ya 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor, iç sahada puanları cömertçe dağıtıyor. Horoz, bu sene evinde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 10 puan toplayabildi. Yeşil-siyahlılar, iç sahada 7 puan alabilen son sıradaki Balıkesirspor'un ardından evinde en başarısız ikinci takım konumunda. Denizlispor, sahasında Bandırmaspor'a 2-0, Ankaragücü'ne 3-0, Samsunspor'a 3-2, Bursaspor'a 3-1, Ümraniyespor'a 1-0 ve yine Manisa FK'ya 1-0'lık skorlarla mağlup olurken, Adanaspor'u 2-0, Balıkesirspor'u 2-1 ve Keçiörengücü'nü 2-1 yendi, Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı, iç sahada 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

TİAGO LOPES 11'E

ALTAŞ Denizlispor'da, Özer Özdemir'in kart cezası nedeniyle oynamadığı Manisa FK maçında Emre Sağlık'ın sağ bekte başarılı olamaması sıkıntı yarattı. Manisa FK'dan Nizamettin' Çalışkan'ın Emre'nin bölgesini koridora çevirmesi nedeniyle, Ankaragücü maçında sağ bek olarak geçtiğimiz hafta takıma dönen Tiago Lopes'in oynaması kesinleşti. Bünyamin Balat'ın yerine de Asım Hamzaçebi'nin 11'de başlaması bekleniyor.

■ SEBAHATTİN ALP