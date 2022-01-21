Horoz’da Adam sevinci

Spor Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda şampiyonluk adaylarından Ankaragücü'ne konuk olacak Altaş Denizlispor'da, Polonyalı file bekçisi Adam Stackhowiak'ın iyileşmesi yüzleri güldürdü.

Ülkesinden dönen ve sakatlığı tamamen geçen tecrübeli eldiven, Başkent'te ilk 11'de sahaya çıkacak. Özer Özdemir'in cezasının bittiği Horoz'da, Hakan Çinemre ile Mustafa Çeçenoğlu da iyileşip takımla çalışmalara başladı. Yeşilsiyahlılarda, tek eksik Afrika Kupası'nda bulunan Kevin Mayi. Öte yandan Başkent ekibiyle 51. kez rakip olacak Denizlispor, daha sönce oynanan 50 maçtan 10'unu kazandı, 19 maç berabere bitti, 21 mücadeleyi de kaybetti

■ SEBAHATTİN ALP