Fatih Tekke: Pes etmeyeceğiz

ALTAŞ Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son dakika golü sonrası çok büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Ankaragücü karşısında önemli fırsatları değerlendiremediklerini belirten Tekke, "Son dakika golü ile mağlup olduk, çok üzgünüm. Maçta olumlu taraflarımız vardı fakat olumsuz taraflarımız da vardı. En büyük hatamız, rakibimizin en güçlü tarafı olan duran top pozisyonlarını kullandırmaktı. Korner sayısı ve serbest vuruş sayısı çok fazlaydı. Bunların bazıları hakemden kaynaklı. Bizim rakibimiz üzerinde en çok çalıştığımız duran top pozisyonlarıydı ve gol yedik. Asla pes etmeyeceğiz, önümüzde çok maç var. Kazanmaya ihtiyacımız var. Milli arayı iyi değerlendirip içeride oynayacağımız maça hazırlanacağız" dedi.