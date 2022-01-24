Köyceğiz Belediye kupada sahnede

HENTBOLDA 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası maçlarında heyecan başlıyor. Erkekler Hentbol Süper Lig temsilcisi Köyceğiz Belediyespor, B Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. Köyceğiz Belediyespor, İstanbul'da oynanacak maçlarda ilk sınavını 26 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşısında verecek. Muğla temsilcisi, 27 Ocak Perşembe günü 13.00'te Ümraniye Belediyespor, 28 Ocak Cuma günü de yine 13.00'te İzmir BŞB'yle kupada rakip olacak.

SERVET SARUN