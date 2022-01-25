Yattara imzayı attı

DENİZLİ Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden ve lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor, İbrahima Yattara transferinde mutlu sona ulaştı. Transferiyle Türkiye gündemine oturan 41 yaşındaki futbolcu 5 yıl sonra sahalara döndüğü imzayı dün İstanbul'da attı. Yarın Denizli'ye imza için gelmesi beklenen Yattara, Çardak Havaalanı'nın kar yağışı nedeniyle uçuşa kapatılması nedeniyle resmi imzayı İstanbul'da attı. Gine'li futbolcu imza fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Denizli ekibi ile maç başına 350 liraya anlaştığı yıldız futbolcunun forma satışından en az 100 bin lira gelir hedefliyor. Yattara sadece maç günleri uçakla Denizli'ye gidip, 90 dakikanın ardından İstanbul'a geri dönecek. Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Göktaş, Yattara'nın sponsor Ahmet Kılıç ile birlikte İstanbul'da gerekli belgeleri imzaladığı belirterek, "Evraklar İstanbul'dan kargo ile geldikten sonra Denizli ASKF'de lisans işlemlerini başlatacağız. Yattara'yı Yıldızspor maçına yetiştirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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