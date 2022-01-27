Altaş Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal ilk idmanına çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı takım ligin 23. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Mesut Bakkal, takıma ilk idmanını yaptırdı.

Oyuncular antrenmanda, ısınma bölümünün ardından iki grup halinde top kapma çalışmaları üzerinde durdu.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÇETİN DE DÖNÜYOR

Spor toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayınca teknik heyette operasyona giderek Fatih Tekke'nin yerine Mesut Bakkal'ı yıllar sonra göreve getiren Altaş Denizlispor'da Özhan Çetin de dönüyor. Daha önce uzun dönem idari menajerlik yaptığı kulüpten 2012'de ayrılan Çetin'in tekrar göreve geleceği öğrenildi. Yeşil-siyahlıların transfer yasağını da yine alacaklı isimlerden muvafakatname imzası toplama yoluyla açmak için girişimlere başladığı belirtildi.