Horoz’a piyango

Altaş Denizlispor, pandemi döneminde UEFA'nın kulüplere gönderdiği 237 bin Euro'yla (3 milyon 582 bin TL) nefes aldı. Alacaklarında indirim yaptıkları için 8.5 milyon yerine yerli futbolculara 3 milyon 300 bin lirayı UEFA'dan sürpriz şekilde gelen parayla ödediklerini vurgulayan kulüp başkanı Mehmet Uz, transfer tahtasını açabilmek için dava açan 17 yabancı futbolcuya da uzlaşma çağrısında bulundu.

'FEDAKARLIK YAPTILAR'

Başkan Uz, "Benim bilmediğim UEFA'dan kulübe para geliyormuş. Geçen de sürpriz şekilde bu para geldi. Miktar ise 237 bin Euro. (3

milyon 582 bin TL). Öğrendik ki bu para, UÇK'ya yani yerli futbolculara olan borçlarımıza gitmiş. Bu para geliyorsa kulüp menfaatlerine göre kullanalım istedik. Cenk Gönen, Ali Yavuz Kol, Recep Niyaz ve Özgür Çek başta olmak üzere yerli futbolcuların faizlerle birlikte 8.5 milyon alacakları vardı. Futbolculardan Özgür Çek ve Recep Niyaz sağolsunlar büyük fedakarlık yaptılar ve alacaklarının yarısını sildiler. Diğer futbolcular da indirim yaptılar ve 8.5 milyon TL yerine 3 milyon 300 bin lira ödeyip, yerli futbolculara borcu kapattık. UEFA'dan gelen parayı da boşa harcamamış olduk" dedi.



'17 YABANCIYLA DAVALIYIZ'

ŞU anda takımda olan Lopes ve Aissati de olmak üzere yabancı 17 futbolcunun tek taraflı fesihler nedeniyle kulübe dava açtığını belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Sürekli diyorlar ya, 'Biz bıraktığımızda 78 milyon borç vardı, 150 milyon nasıl oldu' diye. Anlatıyorum ama birileri anlamazlıktan geliyor. 78 milyon borç, futbolcuların ayrıldığı dönemdeki alacakları. Davaların mahkeme sürecinin bitmesiyle, yasal faizler asıl alacaklara ekleniyor. Borç bu nedenle 150 milyona çıkıyor. Buradan yabancı futbolculara sesleniyorum. Tamam, burada ter döktünüz ama Denizlispor'un ayakta kalıp alacağınızı almak istiyorsanız gelin transfer yasağının kalkacağı 8 Şubat'a kadar bize imzalarınızı atın. Hem siz hem de Denizlispor kazançlı çıksın" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP