Altaş Denizlispor'da dümene geçen teknik direktör Mesut Bakkal'ın göreve başlamasıyla birlikte değişimler de göze çarpmaya başladı. Yeni yapılanmayla izinli olan bazı futbolcular, kar yağışını öne sürüp geç dönebileceklerini iletirken, Bakkal'ın özel aracı ile Ankara'dan Denizli'ye geldiğini ve kulüpte kalan futbolcularla antrenmanlara başladığını duyup apar topar kente döndü.

BAKKAL UMUT DOLU

Bakkal, "Kendime ve ekibime güveniyorum. Takımda bazı şeyleri yapmamış oyuncu grubu var. Tecrübeli kadroyu ayağa kaldırmamız

gerekiyor. İşimiz zor mu zor. Kesinlikle hiç kolay değil. Bu yolun geri dönüşü yok. İşime iyi konsantre olmak için telefonlarımı bile kapattım. Hep beraber toparlayacağız. Taraftarsız kesinlikle olmaz. Mümkün değil. 15 maç her kesimden destek istiyorum, mazeret değil. Belki de Denizlispor'un geleceğine hep beraber imza atacağız. 90 dakika takımın sahada ne yaptığına bakın, sonuca değil. Sekteye uğrayacağız ama vazgeçmeyeceğiz. Denizli şehri olarak vazgeçmeyelim. Bu işin üstesinden beraber geleceğiz. Yenildiğimizde değil, vazgeçersek kaybederiz" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP