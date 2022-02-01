Denizlispor’da alarm

Altaş Denizlispor'da ikinci kez dümene geçen teknik direktör Mesut Bakkal, çalışmalarına defans tamiratı ile başladı. 1. Lig'de 21 maçta kalesinde 32 gol gören yeşil-siyahlılarda önceliği defans çalışmalarına veren Bakkal, "Kalemizi gole kapatamazsak, işimiz zor" dedi.

'BU KADAR GOL YENİR Mİ?'

Denizlispor Süper Lig'de iken 2008-2009 sezonu göreve geldiğinde de aynı sorunla karşılaşan Bakkal, 22 gol atıp 34 gol yiyen takımda savunmaya öncelik vermiş ve görev aldığı 16 maçta Horoz, 17 gol atıp kalesinde 18 gol görüp ligde tutunmuştu.

Antrenmanlarda takım savunmasına ağırlık veren teknik patron Bakkal, gerçek gücünü sahaya yansıtmayan tecrübeli futbolcuların takımda daha çok insiyatif almalarını istedi. Bakkal, antrenmanlarda istediklerini yapmayan futbolculara sert çıktı, "Herkes kendine dikkat edecek, tüm konsantrasyonunun sahaya verecek" diye konuştu.

'21 MAÇTA 20 GOL AZ'

FORVET arkası ve santrafor bölgelerindeki aksamalara dikkat çeken Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Aiisati ve Ömer Şişmanoğlu ile özel ilgileniyor. Denizlispor'un maçlarını kaçırmadığını ve televizyondan hep izlediğini belirten teknik direktör Bakkal, bu nedenle sıkıntıların nerede olduğunu bildiğini ve antrenmanlarda takımın aksayan yanlarına ağırlık verdiklerini söyledi, "21 maçta atılan 20 gol de çok az" diye konuştu.

İLHAN VE GÖKHAN CEZA SINIRINDA

1. Lig'de 22 maçta 58 sarı 3 kırmızı kart gören Altaş Denizlispor'da futbolcular toplamda 48 sarı 3 kırmızı kart görürken, Ömer, Mustafa, Oğuz ve Muhammed 5'er sarı kartla en çok sararan isimler oldu. İlhan Depe ile Gökhan Süzen ise 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunan isimler. Yeşilsiyahlılarda Djedje ve Erdal oyun esnasında, kaleci Abdülkadir ise kulübede kırmızı kart gördü.

■ SEBAHATTİN ALP