Horoz zorlu virajlarda

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından bir an önce çıkmak isteyen Altaş Denizlispor'u, Şubat ayında zorlu bir maç trafiği bekliyor. Bu ay 5 maçın üçünü içerde, ikisini deplasmanda yapacak olan Horoz, kupada son 16 turu maçında 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da lig lideri Trabzonspor'u ağırlayacak.

'SIKIŞIK BİR FİKSTÜRÜMÜZ VAR'

ALTAŞ Denizlispor, 5 Şubat ile 25 Şubat arasında 21 günde 5 lig, 1 kupa olmak üzere çok kritik 6 maça çıkacak. Neredeyse 3 günde bir maça çıkacak olan Horozlar, bu ayda Spor Toto 1. Lig'deki kaderini belirleyecek müsabakalar oynayacak. 5 Şubat'ta Eyüpspor ile saat 19.00'da yapacağı maç ile zorlu maçlar serisine başlayacak yeşil-siyahlılar, 16 Şubat Çarşamba saat 20.00'de Altınordu'yu, 25 Şubat Cuma saat 20.00'de ise Boluspor'u konuk edecek. Deplasman maçlarını gündüz oynayacak olan Horozlar, 12 Şubat Cumartesi Adanaspor ile sat 13.30'da, 20 Şubat Pazar günü ise Samsunspor ile saat 13.30'da karşılaşacak. Futbol şube sorumlusu Necip İrdem, "Sıkışık fikstüsaat re rağmen birbirinden zorlu maçlardan en az hasarla çıkmak zorundayız. Takıma güveniyoruz" diye konuştu.

OĞUZ ŞOKU

Altaş Denizlispor'da, stoper Oğuz Yılmaz sakatlandı. Antrenmanda eski sakatlığı nükseden tecrübeli futbolcunun MR'ı çekildi. Daha önce de sağ ayak baldırında sorun yaşayan 28 yaşındaki defans oyuncusunun Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu sezon 17 maçta 3 golü bulunan Oğuz'un yerine teknik direktör Mesut Bakkal, antrenmanlarda Muhammed Özkal ve Gökhan Süzen'i stoper olarak deniyor. Muhammed, bu sezon 6 lig, 3 kupa maçı olmak üzere 9 maçta stoper olarak oynamıştı.

MARATON TRİBÜN 10 TL, VIP TRİBÜN 50 TL

ALTAŞ Denizlispor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da konuk edeceği Eyüpspor maçına odaklanırken, yönetim bilet fiyatlarını açıkladı. Yeşil-siyahlı taraftarlara çağrı yapılırken, maraton tribün 10, A-E alt tribün 15, A-E üst tribün 20, B-D üst tribün 30, loca önü ve VIP tribün 50 TL olacak

UZ DESTEK TURUNDA

ALTAŞ Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, başkan yardımcısı Fethi Akcan ve asbaşkan Ahmet Aşıkoğlu kentte destek turlarını sürdürüyor. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ı ziyaret eden başkan Uz, forma hediye etti. Gülsever ve Vural, "Denizlispor hepimizin ortak paydası. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.