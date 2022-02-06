Horoz pes etmedi

Altaş Denizlispor, Eyüpspor karşısında pes etmedi: 2-2. 19. dakikada İlhan'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti. 23'te soldan Timur ceza sahasına ortaladı Umut'un ceza sahası dışına indirdiği topa gelişine Pa Dibba sert vurdu: 0-1. 33'te sol kanattan Pa Dibba'nın ortasında Umut'un kafa vuruşu direk dibinden dışarıya gitti. 36'da sağdan Pa Dibba'nın arapasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jesse'nin ortasını Umut tek vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

GENÇ BEKİR TURAÇ SAHNEDE

50. dakikada Timur'un sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Adam iki hamlede kontrol etti. 54'te Pa Dibba ortaladı, Umut'un kafa vuruşu kaleci Adam'da kaldı. 60'ta köşe atışında oluşan karambolde Timur'un vuruşu üst direkten döndü. 73'te Emre sağlık'ın sağdan ortasına Kevin Mayi gelişine sert vurdu: 1-2. 73'te Gökhan'ın köşe atışına Bekir Turaç iyi yükselip kafayı vurdu: 2-2. Maçta başka gol olmadı, Denizlispor bir puanla yetindi.

■ SEBAHATTİN ALP