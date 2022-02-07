Horoz’un tesellisi puan

SPOR Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Mesut Bakkal'la ilk karşılaşmasına çıkan yeşilsiyahlılar önemli bir geri dönüşe imza attı.

'FUTBOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ'

BAKKAL, Eyüpspor gibi iyi bir takıma karşı maçı 2-0'dan çevirdiklerini belirterek, "Böyle bir maçı 2-2'ye getirmek bence en azından galibiyet kadar güzel. Önümüzde 14 maç var, bunların hepsine de talibiz" dedi. Futbolculara, beraberlik primi olarak 7 bin 500'er lira prim verilecek. Takımla çalışmaya başlayalı bir hafta olduğunu vurgulayan teknik patron Mesut Bakkal, "Sakatımız da var, eksiğimiz de var. Aslında 2 devreli bir maç oldu. Baktığınız zaman ilk devre baskı yiyen ve kalesinde 2 gol gören takım görüntüsü verdik. İkinci devrede ise bambaşka bir kimliğe büründük. Oyuncu değişikliklerinden sonra futbolcuların gösterdiği tepki, bu takımın var olma mücadelesi verdiğinin gösterdi. Futbolcuların inanmışlığı bu işi yapacaklarını gösterdiler. Eksiklerimizi çalışıp önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP