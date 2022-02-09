Trabzonspor devam dedi Denizlispor veda etti

STAT: DENİZLİ ATATÜRK

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

DENİZLİSPOR: Abdülkadir xx, Erdal xx, Muhammet xx, Ahmet xx, Özer xx, Lopes xx, Bekir Turaç xx, Bünyamin xx, Muhammed Eren xx, Mustafa xx, Asım xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Schwechlen, Gökhan, Emre, Alaattin, Mehmet Eren, Muhammed Gönülaçar, Mayı, Ömer, Emir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

TRABZONSPOR: Erce xx, İsmail xx, Ahmetcan xx, Hüseyin Türkmen xx, Serkan xx, Berat xx, Murat Cem xxx, Yusuf xx, Yunus xx, Kouassi xx, Enis xx

Yedekler: Arda, Siopis, Bakasetas, Hugo, Trondsen, Taha, Da Silva, Kerem, Puchacz, Batuhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Lopes (Denizlispor)

Bordo-mavili ekip 8'inci dakikada Hüseyin'le öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Denizlispor, 59'uncu dakikada Mustafa ile beraberliği yakaladı: 1-1. Trabzonspor, 77'nci dakikada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Kouassi'nin attığı golle galibiyete uzanıp turu geçti.

8'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan'ın ortasında ön direkte topa dokunan Hüseyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.



23'üncü dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Trabzonspor'un top kaybı sonucu ceza alanına sokulan Turaç'ın şutunda Erce gole izin vermedi.



30'uncu dakikada Murat Cem'in kullandığı köşe atışında Enis kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.



53'üncü dakikada Asım'dan sıyrılan Murat Cem şutunu çekti, Denizlispor kalecisi Abdulkadir topu kontrol etti.



54'üncü dakikada Denizlispor beraberlik şansini kaçırdı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafa'nın şutunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



59'uncu dakikada maça beraberlik geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Mustafa'nın çevirdiği top kaleci Erce'nin üzerinden ağlarla buluştu: 1-1.



77'nci dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Murat Cem'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kouassi plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.