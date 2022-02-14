Horoz kaçana yanıyor

SPOR Toto 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda berabere kalan Altaş Denizlispor'da kaçan 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Boluspor ve Menemen'den sonra deplasmandaki golsüz beraberliklerine Adana maçını da ekleyen Horoz'da gol bölgelerindeki sıkıntı bir türlü aşılamıyor.

'EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ'

23 maçta 21 puanla sondan ikinci sırada bulunan yeşilsiyahlılar, galibiyet özlemini 5 maça çıkardı. Ligde 4 maçtır suskun olan Ömer Şişmanoğlu, ligdeki son golünü sakatlığı nedeniyle oynamayıp 5 maç sonra döndüğü Bandırma maçında kaydetmişti. Maçın hakemi Yusuf Ziya Gündüz'e tarafsız yönetimi için teşekkür eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Avantajları çok iyi devam ettirdi. Oyun biraz güzelleştiyse kesinlikle hakemin yüzünden. Takdir haklarını eşit kullandı. Oynamak ve mücadele etmek isteyenlere müsaade etti. Tebrik ediyorum" dedi. Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Bakkal, "Önümüzdeki maçlarda eksiklerimizi de gidererek galibiyetler almak istiyoruz" dedi.



MESUT BAKKAL: FİNAL PASLARINI ATAMADIK

FİNAL paslarının zamanlamasından dert yanan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İlk devrede kontrol bizdeydi. Final paslarını iyi atamayınca pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarının başında 10-15 dakika sallandık. Bu da Adanaspor'un iç saha takımı olma iştahındandı. Sonra yine toparlandık. Son dakikada da bir gol kaçırdık. Önümüzdeki maçlarda daha üretken bir takım ve oyun bekliyorum" dedi. Yeşil-siyahlılar, ara vermeden çarşamba günü oynanacak Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.





SEBAHATTİN ALP