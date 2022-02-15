Denizlispor’dan taraftara çağrı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın Altınordu'yla kritik bir maça çıkacak Altaş Denizlispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal taraftarlara çağrıda bulundu.

'DOLU TRİBÜNLER ETKİLER'

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakkal, "Ligin en güçlü takımlarından Eyüpspor karşısında 2 farklı mağlup duruma düşmemize rağmen çok iyi bir direnç göstererek sahadan bir puanla ayrıldık. Kupada Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a karşı başa baş bir oyun ortaya koyduk. Adanaspor maçında da iyi mücadeleyle sahadan puanla ayrılmayı başardık. Oyuncularımın çalışmasından ve ortaya koyduğu mücadeleden çok memnunum. Her geçen gün üstüne katarak daha iyi oluyoruz" diye konuştu.

Mesut Bakkal, şöyle konuştu: "Ben Denizlispor'da hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşamış, Denizlispor taraftarlarının bu başarılardaki etkisini görmüş ve birebir yaşamış bir insanım. Dolu tribünler oyuncuyu etkiler. Sürekli olarak tekrar ettiğim bir hususu yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu takım taraftarlarıyla başarıya ulaşacaktır. Çünkü taraftar desteği olmadan kulüplerde başarının

gelmesi mümkün değil."

MARATON 10 LİRA

ALTAŞ Denizlispor'da, Altınordu maçının biletleri satışa çıktı. Yeşilsiyahlı yönetim biletleri; maraton 10 TL, A-E alt 15 TL, A-E üst 20 TL, B-D üst 30 TL; loca önü 50 TL ve VIP tribünü 50 TL olarak açıkladı.

'13 FİNALİMİZ VAR'

LİGDE artık son 13 maçlık periyoda girdiklerini ve her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığını belirten Denizlispor teknik patronu Mesut Bakkal, "Telafisi olmayan maçlar oynamaya başladık. Ligimizin hem zirvesi hem orta bölgesi hem de düşme hattında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Biz son 2 lig maçımızdan çıkardığımız 2 puanla üstümüzde yer alan takımlarla aramızdaki puan farkının açılmasını engelledik. Ligde üst üste alınacak 2-3 galibiyet veya alınacak 2-3 mağlubiyet sıralamayı çok değiştiriyor. O yüzden çok dikkatli olmak ve mümkün olduğu kadar puan kaybetmemek istiyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP