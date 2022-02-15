Denizlispor’dan taraftarlara çağrı

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, kendi evlerinde puan kaybetme lükslerinin olmadığını belirtti.

Artık her puanın altın değerinde olduğunu aktaran Uz, şunları kaydetti:

"Yarın oynayacağımız Altınordu maçında taraftarımızın tribündeki yerlerini almalarını istiyoruz. Taraftarların tribünleri doldurması önemli. Altınordu en büyük rakiplerimizden biri. Eyüpspor ve Adanaspor gibi ligin iki güçlü ekibi karşısında oynadığımız 2 maçtan 2 puanla ayrıldık. Adanaspor deplasmanında takımımızın ortaya koyduğu futbol ve alınan puan bizi sevindirdi. Artık bu maçı unutarak Çarşamba günü oynayacağımız Altınordu maçına odaklandık. Altınordu maçını kazandığımız taktirde hem sıralama hem puan hem de moral olarak daha iyi yerlere geleceğiz."

Hedefe ulaşma noktasında umutlarının arttığını aktaran Uz, telafisi olmayan maçlar oynamaya başladıklarını, bu anlamda teknik heyet ve oyunculara güvendiklerini vurguladı.